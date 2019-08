SC Cambuur verliest thuis van Volendam in laatste oefenwedstrijd

Blessures

De Leeuwarders moesten het doen zonder verdediger David Sambissa en middenvelder Robin Maulun. Doke Schmidt begon als linksback, de positie waar Sambissa normaal staat, maar Schmidt viel in de eerste helft zelf ook geblesseerd uit.

Volgende week competitie

De eerste wedstrijd van de competitie is voor Cambuur volgende week vrijdag. Dan is in Doetinchem De Graafschap de tegenstander.