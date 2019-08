VIDEO: Drie uit zes voor Lemmer na winst bij Elahuizen

In 'skûtsjetûk' gaat het deze keer over het 'Philips-skûtsje'. En schipper Jappie Visser viel van boord: we spraken met hem en met zijn zoon, Douwe.

Willem Zwaga komt ook aan het woord. Hij werd vrijdag met het Leeuwarder skûtsje vijfde en zo'n goed resultaat konden ze wel gebruiken, want het liep nog niet echt.

En natuurlijk Albert Visser, die met Lemmer nu drie overwinning heeft gepakt. Deze geeft veel voldoening, zegt hij.