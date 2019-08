Nederlandse volleybalvrouwen zetten eerste stap naar Olympische Spelen

De Nederlandse volleybalvrouwen, met Marrit Jasper uit Sneek in de selectie, hebben vrijdag in het Italiaanse Catania met 3-0 gewonnen van België. Het was de eerste wedstrijd op het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) voor Tokio 2020. De setstanden waren 25-20, 25-15 en 25-22.