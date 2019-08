Poleposition voor Nyck de Vries in Hongarije

Het was een snelle ronde in de natte kwalificatiesessie voor De Vries in Hongarije. Luca Ghiotto uit Italië eindigde als tweede met een tijd van 1.50.036. De derde startplek gaat naar Nicholas Latifi, de grootste concurrent van de Fries in het kampioenschap, in 1.50.578.

Zaterdag race

De hoofdrace van de Formule 2 in Hongarije is zaterdagochtend.