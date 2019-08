Café in Noordwolde mag maand lang niet tappen en patatbakken

Café Olde Vaort in Noordwolde moet een maand lang dicht vanwege verschillende overtredingen. Dat heeft de gemeente Weststellingwerf bepaald. Volgens de gemeente houdt het café zich onder andere niet aan de sluitingstijden, is de vergunning niet in orde en was de leidinggevende niet aanwezig in het café. Het café heeft meerdere waarschuwingen gekregen van de gemeente, maar omdat die niet tot verbeteringen leiden, moet het café nu tot 2 september dit jaar sluiten.