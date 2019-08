LIVE: SC Cambuur oefent tegen FC Volendam

Is SC Cambuur klaar voor de start van de competitie? De Leeuwarders spelen vrijdagavond de laatste wedstrijd van de oefencampagne. In het eigen Cambuur Stadion is FC Volendam de tegenstander. De oefenwedstrijd begint om 19.00 uur en is live te zien op Omropfryslan.nl en in de Omrop-app.