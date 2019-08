Wielrenner Marten Kooistra loopt stage bij ploeg van Dumoulin

Kooistra, nu 21 jaar, fietst al een paar jaar voor SEG Racing Academy. Dit jaar heeft hij nog geen geweldige resultaten geboekt, maar een jaar geleden was hij de beste in Parijs-Tours voor beloften. "Ik zie ernaar uit om als stagiair bij Team Sunweb te fietsen", zegt Kooistra.

"Het is een mooie gelegenheid om op in hoger niveau te fietsen en om de ploeg te leren kennen. Ik ben heel erg gemotiveerd, dit is in mooie kans om mezelf te laten zien."