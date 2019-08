Lemmer neemt koppositie over na regenwedstrijd op de Fluessen

Het skûtsje van Lemmer staat bovenaan in het klassement van de SKS na de wedstrijd op de Fluessen. De Lemsters kwamen daar als eerste over de finish. Grou werd vierde, en daardoor is het verschil nu 1,2 punt in het voordeel van Lemmer.

Het is de derde keer dit jaar dat schipper Albert Visser eerste wordt. "Ik had in mijn loopbaan nog maar drie keer gewonnen, en dan nu drie in éém jaar, het moet niet gekker worden!"