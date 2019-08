Politie houdt verdachte aan voor botsing met brugwachtershuisje Heerenveen

De politie heeft de beschadigde auto van de verdachte nog niet gevonden. Die werd voor het laatst gezien op de Prikwei in Aldeboarn.

De oproep van de politie op Facebook werd meer dan tweehonderd keer gedeeld en leverde veel reacties op. Een van de mensen plaatste een foto van een beschadigde witte auto, maar de politie heeft die auto dus nog niet gevonden.

Gemeente: huis inmiddels gestut

Volgens de gemeente is het huis inmiddels gestut, om verdere schade te voorkomen. Ook de omgeving is afgezet. De gemeente heeft nu geen rol in het herstelproces, maar houdt dat wel in de gaten. Dat vanwege eventueel gevaar voor de omgeving, maar ook omdat het brugwachtershuis een gemeentelijk monument is.

Beelden van de ravage, toen de verdachte nog niet was aangehouden: