Fryslân Fêstlein: "Als de kinderen vakantie hebben, dan hebben de ouders dat ook"

"Wij hebben hier alles"

Petra Visser zit met haar familie op een camping in het Rijsterbos., "We hebben hier alles", zo vertelt ze enthousiast. "De kinderen willen graag zwemmen en dat kan hier op het strand en in het zwembad." Terwijl Petra haar verhaal doet, springt haar dochter in het zwembad. "Ja, we moeten er wel op letten, want zij ligt zo weer in het water", lacht ze.

"Wij zijn geen planners"

De reden waarom Petra en haar gezin al jaren op vakantie gaat naar Rijs is vrij logisch, vinden ze zelf. "Wij zijn geen planners en zien altijd gewoon wat de dag ons brengt." Dan is Rijs ideaal. "We gaan bijvoorbeeld fietsen of even lekker naar het strand. Maar dat weten wij 's ochtends pas."