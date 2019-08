Snelvaren op Burgumer Mar blijft verboden: "zwaar klote", vindt campingeigenaar

Rechter: wijziging moet worden gemotiveerd

De voorzieningenrechter vindt verder dat als de provincie het beleid voor het meer wijzigt, dat ook goed gemotiveerd moet worden. Dat is hier niet het geval, vindt de rechter. Bij de behandeling van de zaak stelde de provincie dat het snelvaren een proef is om juist uit te zoeken wat de mogelijke schade is aan de natuur. Daar was onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga voor ingehuurd.

In een eerdere studie van het onderzoeksbureau is al wel duidelijk geworden dat sommige vogelsoorten die op de zogeheten 'rode' lijst staan, gestoord worden. Het bureau stelde toen dat het aan de provincie is of dat acceptabel is. De voorzieningenrechter gaat daarin mee, maar vindt daar geen motivatie van en ook wordt niet duidelijk of dat wel is meegenomen in het besluit om de proef met het snelvaren toe te staan.

"Zwaar klote"

Fokko Eibergen, eigenaar van camping Bergumermeer, is flink teleurgesteld. Hij heeft veel gasten die er speciaal komen voor het snelvaren. "Dit is zwaar klote", is zijn eerste reactie.