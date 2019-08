Een lach en een traan op de minimacamping van Appie

Een heerlijke vakantieweek op de camping van Appie Wijma. De eerste groep kampeerders heeft hun vakantieweek in Opende er alweer opzitten en moet bijna plaatsmaken voor een nieuwe groep minima.

"Kinderen eindelijk op vakantie"

Een Drachtster vader van drie kinderen is druk met het opzetten van een parasol. Want al hangt er regen in de lucht, de zon komt ook nog om de hoek. "Het is hartstikke gezellig hier, super. Ik ben blij dat de kinderen eindelijk eens kunnen zeggen dat ze op vakantie zijn geweest. Ze zijn nog nooit op vakantie geweest, dus dan is het hier bij Appie op de camping ideaal. Als je even niks hebt, dan houdt het op hè? En dan zes weken thuis zitten, dat is lang voor de kinderen. Dit is gewoon geweldig."

Dat kunnen de kinderen op de camping alleen maar onderschrijven. Bij Appie op de minimacamping kunnen de kinderen op de schommel spelen, rondrijden op de skelter, zwemmen of wandelen op het blotevoetenpad. En ook als het begint met regenen, blijft het gezellig. Want chillen op het luchtbed met een zak chips in de tent kan ook ontspannen."