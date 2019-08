Strafcommissie unaniem over schorsing Daniël Iseger: "Wij vinden dit een passende straf"

Iseger kreeg die straf omdat hij 7 juli dit jaar in Huizum als invaller kaatste voor de geblesseerde Sjoerd de Jong, terwijl hij op dat moment nog een van zijn drie partijen schorsing moest uitzitten. Voor sommige strafzaken bestaan richtlijnen over de hoogte van de schorsing. Die zijn vastgelegd door het KNKB. In het geval van Iseger is zo'n richtlijn er niet. De commissie heeft de zaak behandeld en is zelf tot de strafmaat van vijf partijen schorsing gekomen.

"Een passende straf"

"Wij maken de afweging van hoe ernstig een vergrijp is, wij discussiëren daarover en dan koppelen wij daar een schorsing aan. Wij vinden een schorsing van vijf partijen in dit geval een passende straf", zegt een van de leden van de commissie.

"De beroepscommissie heeft op 25 juni uitspraak gedaan in het beroep dat Daniël tegen zijn schorsing had aangespannen. Op 26 juni is er een mail uitgegaan van het bondsbureau van de KNKB naar Iseger met de uitspraak van de beroepscommissie: drie wedstrijden schorsing."

De strafcommissie wijst erop dat Iseger exact op de hoogte was van de data waarop hij was geschorst: zaterdag 29 en zondag 30 juni en zondag 7 juli. "Op zaterdag 6 juli was er namelijk geen partij, waarop Daniël mocht meekaatsen. Hij wist dus precies waar hij aan toe was."

Discussie in de commissie

De straf fan vijf partijen schorsing is tot stand gekomen na de nodige discussie in de commissie, maar die is unaniem in haar oordeel. Aan de andere kant betreurt de commissie het ook dat het allemaal zo is verlopen. "Daniel is een fijne kerel, een boegbeeld voor het kaatsten met een geweldige carrière. Het is enorm jammer dat het nu zo is gelopen. Maar Daniël heeft de uitspraak van de beroepscommissie genegeerd en dat vinden wij een ingrijpend feit."