Freedsmerk over dieren(mishandeling): "Die dierenactivisten moeten niet zo overdrijven!"

Op de Leeuwarder vrijdagmarkt vonden de meesten dat maar overdreven. "Er wordt geweldig op die diertjes gepast, die krijgen altijd goed te eten en drinken." Een Amsterdamse denkt dat de meeste dierenactivisten uit de steden komen en geen idee hebben hoe het precies zit.

Een ander gooide er zelfs een Bijbelse spreuk in: "Gij zult heersen over de dieren des velds". Een jongeman vond zwientje-tik en een haan in een kooi juist wel dierenmishandeling en zielig. "Een kanarie in een kooitje? Nou, dat vind ik dan echt weer wat anders."

Maar de meesten vonden de acties van de activisten overdreven, als zit er wel een grens aan wat je met dieren mag uithalen. "Een hanengevecht met bloed en alles, nee, dat gaat me te ver."