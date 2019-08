Advocaat hoofdverdachte hennepteeltzaak Terherne: "Deze zaak wordt heel erg opgeblazen"

"Een burgemeester is natuurlijk geen crime fighter. Daar hebben we politie en justitie voor", licht Speksnijder toe. Het stoort de advocaat dat de naam van de verdachte nu al in de openbaarheid is gebracht, terwijl hij nog helemaal niet is veroordeeld. "Er is strafrechtelijk niks anders dan een politieonderzoek."

De gemeente heeft streng beleid op het telen en verhandelen van wiet en andere drugs. Woning waarin wordt gehandeld, mogen worden gesloten. Maar volgens Speksnijder zou een jachtwerf niet onder die wet vallen. "In de wet staat dat het gaat om woningen of lokalen en het bijbehorende erf. Maar natuurlijk geen jachtwerven."

Grenzen opzoeken

"Alles wat hier gebeurt, is in strijd met de wettelijke bevoegdheid. Natuurlijk kan een gemeente daar op een redelijke manier grenzen in zoeken en dat kan getoetst worden door de bestuursrechter. Maar je moet een heel strikt onderscheid maken tussen de rol van het bestuursrecht en die van het strafrecht."