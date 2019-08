Regenpakken en paraplu's bij de voorbereidingen voor de Sneekweek

Programma Sneekweek

Vrijdagavond na de opening in het Theater van Sneek, is er een vlootschouw bij de Waterpoort en op de grachten. Vanaf zaterdag zijn er dagelijks zeilwedstrijden in verschillende categorieën op het Sneekermeer en de Goëngarijpsterpoelen.

In het zeiltheater geven Volvo Ocean-zeiler Carlo Huisman en Finnjolzeiler Pieter Jan Postma lezingen. De Finn of Finnjoll is een eenmanszeilboot. Tot en met maandag is de Formule 1-auto van Max Verstappen te bewonderen op het Starteiland. "Want wedstrijdzeilen en Formule 1-racen gaan allebei over spanning, uitdaging, snelheid, focus en de wil om te winnen", aldus de organisatie.

In het weekend zijn er races met radiografisch bestuurbare bootjes. "Na het grote succes van vorig jaar doen ook dit keer mensen met een verstandelijke beperking mee aan de Sneekweek. In de zogeheten G-klasse verschijnen ze op zaterdag, zondag en maandag aan de start." Overal zijn muzikale optredens op podia in de binnenstad.

De Sneekweek duurt tot en met zondag 11 augustus. Het evenement trekt elk jaar circa 200.000 bezoekers.