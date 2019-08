Buien, zwakke wind en warm water: grote kans op waterhozen in Fryslân

De zomerse dagen lijken voorbij en de zon maakt weer plaats voor regen. In de loop van vrijdagochtend en -middag komen er namelijk zware onweersbuien. Voornamelijk in het noordoostelijk deel van het land is er kans op hagel en veel regen. Aan de kust en boven de Waddenzee, de Friese meren en het IJsselmeer er bovendien grote kans op imposante waterhozen.