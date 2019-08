Ongeluk in Heerenveen: auto vliegt door de lucht en knalt tegen boom

De auto kwam met hoge snelheid een fietspad oprijden en vloog door de lucht nadat-ie gelanceerd werd door een grote steen, die naast het fietspad lag. Uiteindelijk kwam de auto achterstevoren tot stilstand.

Bloed verloren

Het complete motorblok is uit de auto gevlogen en belandde vijf meter verderop dan de auto. Op het moment van het ongeluk waren er geen wandelaars of fietsers op het fietspad. De bestuurder heeft bloed verloren, maar het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen precies zijn.

De oorzaak van het ongeluk is ook onbekend. Het fietspad is afgesloten om alle brokstukken en de motorolie op te ruimen. Dat ligt over een lengte van zo'n dertig meter op het fietspad.