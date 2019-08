Vakantieperiode is ook hoogseizoen inbreker: politie geeft preventietips

Dus het licht afwisselen. Wat nog meer?

"Wat ik een heel goede tip vind: laat de kamer er bewoond uit zien. Zet bijvoorbeeld twee koffiekopjes op tafel, laat de krant open liggen. Als je kinderen hebt, laat dat wat speelgoed op de vloer liggen."

En wat moeten we vooral niet doen?

"Vooral niet op sociale media een bericht plaatsen dat je op vakantie gaat. Nooit doen. En de mensen die op vakantie gaan, hebben vaak de drie containers al op de oprit staan bij de garage. Want dan hoeft buurman er ook niet zo ver mee te lopen, achter het huis vandaan. Je maakt het de inbrekers op die manier wel heel gemakkelijk, ook om de woning in te klimmen."

U bent zelf wijkagent in Tytsjerksteradiel. Ziet u daar al meer inbraken?

"Ik zit in een paar dorpen en we hebben al meerdere meldingen gehad. Dan is er iemand binnen geweest, wat niet de bedoeling was. En voor iedereen voelt het als een flinke kraak als mensen in je huis zijn en aan je spullen zitten."

Noch een laatste tip?

"Wat ik echt adviseer aan iedereen: heeft je buurt of straat een WhatsApp-groep, meld die dan aan op WhatsApp Buurtpreventie. Dat is voor de politie heel handig: dan kunnen we na een inbraak zien welke straat een buurtapp heeft. Daar staat dan ook een telefoonnummer van de beheerder bij."