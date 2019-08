VIDEO: Grou en Lemmer maken de dienst uit bij SKS en vieren dat samen

In 'skûtsjetûk' gaat het donderdag over de meest succesvolle skûtsjeschipper ooit in de SKS, want zijn wieg stond in Langweer. Verder een reactie van Pieter Meeter, de schipper van Akkrum, op de uitspraken van de zeilraad.

Grou en Lemmer vieren samen

Na de race van donderdag vierden Grou en Lemmer het feestje samen: "Zij krijgen ook een biertje", zei Douwe Visser van het winnende Grouster skûtsje. Hij staat er goed voor met z'n ploeg, maar blijft voorzichtig: "Kampioenschappen worden hier nog niet weggegeven."

En we kijken alvast vooruit naar vrijdag: hoe komt het met de wind? "De geluksfactor wordt heel groot", voorspelt Albert Visser van Lemmer.