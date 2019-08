Arends naar halve finale van Open Castilla y León

Tennisser Sander Arends van Leeuwarden heeft samen met zijn dubbelpartner David Pel de halve finale van het Open Castilla y León bereikt. Dat is een challengertoernooi in het Spaanse Segovia. Arends en Pel wonnen donderdag in twee sets van Markus Eriksson en Altug Çelikbilek: 7-6 en 6-3.