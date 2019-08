Gemeente Noardeast: 'inwoners Dokkum staan achter verhoging Reigersbrug

Er wordt al sinds 2016 gesproken over de Reigersbrug. Volgens de gemeente is er n Dokkum juist veel draagvlak om het bruggetje te verhogen. "Ziet u hier in de zaal actievoerende bewoners met spandoeken?", vraagt de vertegenwoordiger van Noardeast-Fryslân donderdag aan de Raad van State. Verhoging van het bruggetje zou betekenen dat er voortaan bootjes onderdoor kunnen varen, maar dat deze niet meer geschikt is voor fietsers.

De fietsersbond wil dat niet en was daarom naar de rechter gestapt. Die gaf hen gelijk: de gemeente had niet voldoende aangetoond waarom de brug voor fietsers zou worden afgesloten.

Veilig of niet?

De gemeente heeft zich hier niet bij neergelegd, waardoor beide partijen donderdag voor de Raad van State stonden. De fietsersbond zei dat de brug veilig is voor fietsers, als het stijgingspercentage tussen de vier en negen procent ligt. De gemeente vindt dat steiler dan vier procent niet meer veilig is. De uitspraak van de Raad van State komt over ongeveer twee weken.