Iseger vijf wedstrijden geschorst: "Ik wil nooit meer iets met de bond te maken hebben"

Iseger werd in mei voor drie wedstrijden geschorst, omdat hij op een afdelingspartij had gekaatst voor OG Huizum, terwijl hij volgens de KNKB, als inwoner van de Leeuwarder wijk Suderbuorren uit had moeten komen voor de afdeling Goutum. Hij ging in beroep tegen die schorsing, maar de straf bleef staan.

Verrekend

Terwijl Iseger dacht dat hij al drie wedstrijden had uitgezeten, viel hij op de hoofdklassepartij van Huizum in het partoer van Enno Kingma in voor de geblesseerde Sjoerd de Jong. Iseger had zich toen verrekend: hij had nog een wedstrijd schorsing staan. Daarom heeft de strafcommissie van de KNKB hem nu opnieuw geschorst en zwaar ook: vijf wedstrijden.

"Ik had verkeerd gerekend, omdat ik geen rankingspeler meer ben", verklaarde Iseger eerder. "Daarom had ik die wedstrijd dus nog niet mogen kaatsen. Met goede bedoelingen ben ik het veld weer ingestapt. Ik kaats gewoon graag."