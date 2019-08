Liet International volgend jaar in Deense stad Åbenrå

Er is voor Denemarken gekozen vanwege de viering van het 100-jarig bestaan van de grens tussen Denemarken en Duitsland en ook om de 100ste verjaardag van de Duitse minderheid in Noord-Sleeswijk/Denemarken. Daar wonen zo'n 15.000 mensen die bij de Duitse minderheid horen.

Tot 31 oktober 2019 kunnen muzikanten uit heel Europa, die zingen in een regionale of minderheidstaal, zich opgeven voor het songfestival. Liet International werd voor het eerst georganiseerd in 2002 in Leeuwarden. Sinds 2006 reist het festival door Europa. Vorig jaar was het weer in Leeuwarden.