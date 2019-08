Twee weken voorwaardelijk vanwege afluisterapparatuur zonder vergunning

De politie kwam er begin juni toevallig achter dat de man de cipiers afluisterde. De man was onwel geworden en na een melding was de politie bij de man gekomen. Toen de agenten op de ambulance wachtten, hoorden ze de cipiers van de Marwei met elkaar communiceren via de portofoon.

De Leeuwarder had zijn apparatuur afgestemd op de frequentie van de Marwei-portofoons. Hij had echter geen vergunning voor de apparatuur. De man zei dat hij dat niet wist. Hij noemde zichzelf een 'luisteramateur'. Zijn apparatuur is in beslag genomen.