Werkstraf voor Menamer vrouw die agent in kruis greep

De vrouw zorgde voor overlast bij de woning van een familielid in de Geraniumstraat in Leeuwarden. Het was niet voor het eerst dat de vrouw consternatie veroorzaakte en het was bekend dat ze psychische problemen had. Agenten wilden haar meenemen naar het bureau, zodat een deskundige van de GGZ haar psychische gesteldheid kon beoordelen.

Daar was de vrouw het duidelijk niet mee eens. Ze bedreigde een van de agenten met de dood. Vervolgens greep ze de man in zijn kruis en trapte hem tegen de schenen. 'Een vernederende en pijnlijke ervaring' noemde de agent het op de zitting. Vanwege de psychische gesteldheid van de vrouw was ze verminderd toerekeningsvatbaar, concludeerde de officier van justitie.

Proeftijd

Hij stelde voor de vrouw schuldig te verklaren, maar geen straf op te leggen. De rechter oordeelde echter dat de vrouw, hoewel ze verminderd toerekeningsvatbaar is, wel degelijk iets te verwijten viel. "Ze moet weten dat dit absoluut niet kan." Hij koppelde de voorwaardelijke werkstraf aan een proeftijd van 3 jaar