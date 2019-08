Verdediger Ricardo van Rhijn (28) naar SC Hearrenfean

Eerder speelde Van Rhijn voor Ajax, Club Brugge en AZ. De verdediger speelde 163 wedstrijden voor Ajax en werd drie keer landskampioen. Het contact tussen Van Rhijn en SC Heerenveen ontstond vorige week. "Voor mij was het direct een serieuze optie", zegt Van Rhijn. "Heerenveen was concreet. Na gesprekken met de directeur en de trainer was het gevoel direct goed, van beide kanten."

Van Rhijn kan op twee posities achterin uit de voeten: rechts centraal en op rechtsback. "Ik richt me vooralsnog op de rechtsbackpositie. Ik ben hartstikke blij dat ik hier het komende jaar deel uitmaak van de club en van de groep. Ik kan niet wachten om te beginnen."