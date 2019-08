Elfstedenlegende Reinier Paping op bezoek bij oudste man Eelke Bakker

De 88-jarige Paping is de oudst levende winnaar van de Tocht der Tochten. In 1963 stond Eelke Bakker met zijn zoons op De Zijl in Dokkum om Paping aan te moedigen. Bij het bezoek vertelde een inwoner van Zwolle anekdotes en verhalen uit zijn schaatscarrière.

Bij de start was het -18 graden en woei er een ijskoude oostelijke wind. "Zo'n dag komt nooit meer terug natuurlijk, maar ik weet het nog van het begin tot het eind", zei Paping. Eelke Bakker en zijn familie genoten zichtbaar van het bijzondere bezoek.