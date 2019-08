Drentse gevangenen verhuizen mogelijk naar Leeuwarden

De gevangenissen Esserheem en Norgerhaven zullen twee jaar hun deuren sluiten. De gevangenissen zijn op dit moment nog wel veilig, maar niet meer toekomstbestendig. Met de renovatie moeten de gebouwen weer zo'n 25 jaar vooruit kunnen.

In elke locatie verblijven zo'n 240 gevangenen, die tijdens de renovatie een andere plek zullen moeten krijgen. Een plan zou zijn om hen in de eerste twee jaar te verdelen over de meerpersoonscellen van Norgerhaven en PI Leeuwarden.

De minder zwaar beveiligde gevangenen worden waarschijnlijk overgebracht naar de voormalige gevangenis Groot Bankenbosch, ook in Veenhuizen. Het personeel verhuist met de gevangenen mee en zal in dienst blijven van PI Veenhuizen.

Nog niet zeker

Directeur van PI Leeuwarden Toon Molleman wil het nieuws nog niet bevestigen. Het ligt volgens hem voor de hand dat gevangenissen in het Noorden elkaar helpen, maar of de gevangenen echt naar Leeuwarden zullen komen, wordt pas in 2021 besloten.