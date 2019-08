Nederland begint met winst op WK korfbal in Zuid-Afrika

Voor de tiende keer wereldkampioen?

Henk Jan Mulder is coach bij de Friese korfbalclub LDODK en volgt het WK korfbal met veel belangstelling, echter op afstand. "Nederland wordt natuurlijk gewoon weer wereldkampioen. Daar kunnen we heel realistisch over zijn. Nederland is gewoon de sterkste en de concurrentie is de laatste jaren alleen maar zwakker in plaats van sterker geworden."