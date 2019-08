Fryslân is niet klaar voor komst elektrische auto's

Schiermonnikoog scoort het beste in onze provincie. Het eiland staat op de zevende plek van alle 355 gemeenten in Nederland. Na Schiermonnikoog doen Terschelling en Vlieland het het beste. Die staan respectievelijk op de 38e en 66e plek van het land.

In het onderzoek wordt gelet op de aanwezigheid van laadpalen in een gebied en geeft inzicht in hoe gemeenten zijn voorbereid op groei van het aantal elektrische auto's. Vorig jaar besloot het Europees Parlement dat iedere grote parkeerplaats bij nieuwe of gerenoveerde bedrijven minstens één oplaadpunt moet hebben.

2025

Het onderzoeksbureau keek ook naar de verwachte situatie in 2025. In dat vooruitzicht schieten de Waddeneiland omhoog op de ranglijst. De gemeente Leeuwarden zakt echter verder weg op de lijst. Over heel Nederland scoren Den Haag, Amsterdam en Rotterdam het beste.