Capaciteit Leeuwarder gevangenis wordt uitgebreid met 36 plekken

Tegelijkertijd met de uitbreiding wordt ook het regime in de gevangenis aangepast. "We proberen intern af te stemmen op de gedetineerden die we binnen krijgen. Dan zien we dat die qua problematiek toch wel wat zwaarder worden de afgelopen jaren", vervolgt Molleman.

"Denk aan psychiatrisch patiënten of met een lichte verstandelijke beperking." Daarnaast zal er een afdeling komen met extra aandacht voor de 'zwaardere gevallen', gedetineerden die bijvoorbeeld meer agressie vertonen.

Extra werkuren

De gedetineerden zullen 32 uren per week aan het werk in plaats van de 20 uren nu. Het idee er achter is dat dit goed is voor de re-integratie van de gedetineerden in de maatschappij na hun tijd achter de tralies.

Meer vacatures

Om alle veranderingen in goede banen te leiden, heeft de PI Leeuwarden ook meer mensen nodig. Er zijn in totaal 19 vacatures voor beveiligers, penitentiaire inrichtingswerkers, werkbegeleiders en een psycholoog. Het aantrekken van de nieuwe medewerkers begint gelijk na de vakantie in de vorm van een speciale dag om kennis te maken met d ePI Leeuwarden en de mensen die er werken. Mensen die ook na die dag nog geïnteresseerd zijn, kunnen aansluitend solliciteren.

Meer informatie over alle vacatures en de procedure staat op een speciale website.