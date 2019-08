Bloemen, bier en de klanken van We Are The Champions van Queen: de huldiging van het partuur van Marten Bergsma, Hans Wassenaar en Renze Pieter Hiemstra zorgde voor een groot feest in Franeker. Volgens traditie kiest de Koning van de PC de plek waar het partuur wordt gehuldigd. Hans Wassenaar uit Leeuwarden wilde het feest echter weer in het kaatsbolwerk van Fryslân vieren.