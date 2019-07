Student politie-academie houdt winkeldief aan

In studint fan de plysje-akademy koe woansdei syn kennis yn de praktyk bringe doe't er tsjûge wie fan winkelstellerij. De studint siet op in terras doe't er seach hoe't in dief út in winkel oan winkelsintrum De Centrale yn Ljouwert kaam. De plysjeman yn oplieding betocht him net en sette fuortendaliks de efterfolging yn.

Een student van de politie-academie kon woensdag zijn kennis in praktijk brengen toen hij getuige was van winkeldiefstal. De student zat op een terras toen hij zag hoe een dief uit een winkel aan winkelcentrum De Centrale in Leeuwarden kwam. De politieman in opleiding bedacht zich niet en zette direct de achtervolging in.