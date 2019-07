Gert-Anne van der Bos: "Als je naar de stand kijkt, hebben wij fors klop gekregen"

Van der Bos was van tevoren de grote favoriet voor de titel, maar kon die favorietenrol niet waarmaken. "Wij hadden niet volledig de grip op de wedstrijd en laten wij eerlijk zijn: zij kaatsten gewoon goed tegen ons. Wij deden in het begin te weinig en konden de druk niet zetten. Ik moet ook naar mezelf kijken. Mijn opslag was ook niet wat deze anders wel was."

"Volgend jaar maar weer"

Na afloop was er met name teleurstelling. "Je wilt alle wedstrijden winnen en de PC is daar de mooiste van. Maar net als vorig jaar was het nu weer niet raak. Ik heb vijf PC's gewonnen en nu vier tweede prijzen. Dan volgend jaar maar weer."