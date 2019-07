Eerste PC-winst Marten Bergsma: "De finale was foutloos"

"De finale was fantastisch, het was foutloos." Dat zegt Marten Bergsma na zijn eerst PC-overwinning woensdagavond in Franeker. Met zijn teamgenoten Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar won Bergsma in de finale eenvoudig van favorieten Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Het werd 5-2 6-4.