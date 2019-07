Hans Wassenaar uitgeroepen tot koning van de 166ste PC

De nieuwe koning was na afloop verrast over zijn titel. Hij was zelfs met name trots op zijn teamgenoot Marten Bergsma. "Hij pakte zoveel punten voor ons en is daarmee zo belangrijk." Hij was erg trost op zijn teamgenoten. "Wij hebben een kalme opslager, een giftige voorinse en een puike achterinse. Wij hadden al een goed gevoel over onze kansen vandaag, maar wij blijven graag op de achtergrond."

Wassenaar won al eens eerder de PC in 2016 en werd toen ook uitgeroepen tot koning. Bekijk hier het volledige wedstrijdverslag van de 166ste PC.