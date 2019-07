Bergsma, Hiemstra en Wassenaar winnen 166e PC in Franeker

Bergsma en de zijnen wonnen eerder eenvoudig in de halve finale. Zij wonnen met 5-1 6-6 van Menno van Zwieten, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra. Ook de partij daarvoor in de tweede omloop was gauw klaar: het werd 5-2 6-0 tegen Johannes van der Veen, Sip Jaap Bos en Tsjerk Elsinga.

In de eerste partij had het partuur van Bergsma het in eerste instantie nog lastig, met 5-3 6-2 tegen Johan Diertens, Kevin Jordi Hiemstra en Lennart Adema.