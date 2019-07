Protest skûtsje Lemmer wordt pas donderdag behandeld: jury zoekt getuige

Schipper Pieter Meeter heeft woensdag aan de jury laten weten dat hij er een getuige bij wil hebben. Maar die getuige is al onderweg naar Langweer, waar de volgende SKS-wedstrijd is. De jury heeft daarom nog niet genoeg informatie om een uitspraak te doen in het protest van Lemmer tegen Akkrum.

Nog meer protesten

Naast het protest van Lemmer tegen het skûtsje van Akkrum had schipper Albert Visser ook nog een protest lopen tegen het skûtsje van Drachten. Dat protest heeft Lemmer echter inmiddels al weer ingetrokken, omdat het Drachtster skûtsje de groene vlag had getrokken. Dat betekent dat schipper Jeroen Pietersma van Drachten zijn fout toegeeft en daarvoor drie extra (straf)punten krijgt.