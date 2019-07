Vivianne Miedema in de race voor titel 'Beste speelster van de wereld'

Voetbalster Vivianne Miedema is genomineerd voor de titel 'Beste speelster van de wereld' door wereldvoetbalbond FIFA. Het is de tweede keer dat de oud-speelster van SC Heerenveen in de race is voor de prestigieuze prijs. Ook in 2017 stond zij al op de lijst van kanshebbers, maar toen won Lieke Martens.