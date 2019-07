Fryslân Fêstlein: "Heel Burgum kan bij ons in bad"

Heel Burgum in bad

Niet alleen het bad, maar ook de vriendengroep van Gerard is gegroeid. "Eerst waren wij gewoon wat met de familie aan het badderen, maar nu komt bijna heel Burgum", vertelt Gerard met een knipoog. "Dan vragen zij op What'sApp of het openluchtzwembad van Burgum ook open is. Natuurlijk is dat zo!"

Nachtzwemmen

De mooiste aandenkens heeft Gerard aan het nachtzwemmen. "Dat hebben wij vorig jaar gedaan. Wij hadden een tent opgezet en doken er met ons allen in. Het water is dan warmer dan het buiten is. Dat is zo lekker!"