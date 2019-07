Skûtsje Heerenveen wint 'perfecte wedstrijd' bij Terherne

Heerenveen werd van tevoren getipt als kampioenskandidaat, maar behalve een derde plaats op de Veenhoop had het skûtsje van Heerenveen dit jaar nog geen goede uitslag gezeild.

Onweersbuien en windstoten

De start was op Terherne ander half uur later dan normaal, omdat er min weer verwacht werd, met onweer en winstoten. Om half vier was de lucht nog niet helemaal geklaard, maar het werd snel beter. Halverwege de wedstrijd hadden meerdere schippers de reven al uit de zeilen gehaald.

'Het was goed te doen", zei Sytze Brouwer na afloop. "Aan het begin hadden wij een reef, maar dat hebben wij er gauw uitgehaald. Dat was perfect. Je hebt altijd druk nodig om snelheid te creëren."

In het eerste kruisrak was er al gauw een incident. Klassementsleider Lemmer kwam over stuurboord op een groep schepen van bakboord aan zeilen, maar kreeg geen voorrang. Schipper Albert Visser stuurde achterlangs, maar hees wel de protestvlag.