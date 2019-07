Betere hulp voor thuiswonende ouderen met psychische problemen

In het project 'Samenwerken voor ouderen met psychische problemen' werken de organisaties met elkaar aan de beste zorg en steun voor oudere mensen die psychische problemen hebben, maar nog wel thuis wonen. Het project richt zich in eerste instantie op oudere bewoners in de Leeuwarder wijk Aldlân.

Lector Gea van Dijk

Onderzoeker Gea van Dijk is de kartrekker. Van Dijk is al lector zowel verbonden aan zorginstantie Noorderbreedte als aan NHL Stenden Hogeschool.