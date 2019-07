Drie plaatsen met negatief zwemadvies vanwege slechte waterkwaliteit

In Fryslân zijn er op dit moment drie plaatsen waar een negatief zwemadvies geldt. Dat zijn de Leijen bij Rottevalle, zwem- en surfcentrum Balk en de Oudegaaster Brekken bij Oudega. op alle drie plaatsen is de waterkwaliteit van het water onvoldoende. Dat komt onder anderen omdat er blauwalg in het water zit.