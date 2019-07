FvD Fryslân staat 'volledig' achter Baudet en partijbestuur: "Wij hechten aan integriteit"

In het conflict tussen Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet en senator Henk Otten staat de Friese statenfractie 'volledig' achter Baudet en het partijbestuur, zo laat fractievoorzitter Maarten Goudzwaard weten. "Integriteit staat voor ons voorop. Er mag geen enkele twijfel bestaan over het niet precies omgaan met gemeenschapsgeld of geld van de leden." Goudzwaard vindt het om die reden dan ook een goede zaak dat het partijbestuur en partijleider Baudet hebben besloten om Otten uit de partij te zetten.