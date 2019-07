Gerechtshof Leeuwarden: ook in zelf rijdende auto mag je geen telefoon vasthouden

Ook in een zelf rijdende auto mag je geen telefoon vasthouden. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden woensdag bepaald. De zaak werd aangespannen door Vincent Evere, die in 2017 twee boetes kreeg voor het gebruik van zijn mobiele telefoon in een zelf rijdende Tesla. Hij vindt dat er wettelijk gezien geen bestuurder is, omdat de autopilot het bestuur van de auto overneemt.