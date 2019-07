Agenten die schoten bij dodelijk incident Nieuwehorne niet vervolgd

De politie werd op 17 januari gewaarschuwd dat er sprake was van een acute situatie waarbij een inwoner van het dorp hulp nodig had. De man wilde zelfmoord plegen. Toen de politie aankwam om hulp te verlenen, reed de man op hen in.

Eén politieman belandde onder de auto en raakte gewond. De agenten waren daarom genoodzaakt op de man en zijn auto te schieten. De wapens van de politieagenten zijn in beslag genomen en onderzocht.