Provincie stelt bus beschikbaar aan Friese delegatie Canal Pride

Aankomende zaterdag vaart er voor het eerst sinds 2008 weerd een Fries skûtsje mee in de Canal Parade in Amsterdam. Voor een deel van de opvarenden was er in eerste instantie nog geen vervoer naar Amsterdam. Stichting Promo Gay Leeuwarden publiceerde daarom een noodkreet op sociale media. Nog geen dag later waren ze al uit de brand geholpen.