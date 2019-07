Verdachte (25) aangehouden in zaak dode Chinese man in Leeuwarden

Of de verdachte een kamer huurde bij het slachtoffer, kan de politie ook niet zeggen. "Het enige wat we kunnen zeggen, is dat is aangetoond dat het slachtoffer door geweld en door een misdrjf om het leven is gebracht. Meer kunnen we niet kwijt, omdat het om unieke informatie gaat. Die willen we bewaren voor het verhoor."

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over de achtergrond van het slachtoffer of informatie hebben over de zaak. "Langzamerhand hopen we dat we de puzzelstukjes kunnen leggen en dat de puzzel compleet wordt."