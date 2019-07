PC stilgelegd vanwege slecht weer, publiek moet kaatsveld verlaten

"Wij hebben de situatie gisteren al besproken", vertelt voorzitter Ids Hellinga. "In feite is dit gewoon het uitvoeren van wat wij gisteren hebben besloten. Dit was een van de scenario's. Wij stoppen even, en dan gaan we om drie uur weer verder. Wij moeten maar kijken hoe het verder gaat vandaag. Als Piet Paulusma zegt dat het weer veilig is, gaan wij weer verder."

De organisatie meldt dat er onweer verwacht wordt, en dat mensen daarom niet op de tribunes kunnen blijven zitten. De sporthal De Trije is open om mensen op te vangen.

Tweede omloop

De partijen in de tweede omloop kunnen op zijn vroegst om 15:00 uur beginnen.